Новый контракт «Газпрома» с Китаем оказался под угрозой срыва из-за США

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин во время открытия Олимпиады «Газпром» и китайская компания CNPC подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока в Китай. Но, как пишет Reuters, с выполнением этого контракта могут возникнуть проблемы. Главной ресурсной базой для поставок должно быть Южно-Киринское месторождение на шельфе Охотского моря. Однако его запуск откладывается уже несколько лет из-за санкций США.

Фото: ТАСС ТАСС

Южно-Киринское месторождение - крупнейшее на Сахалине, его запасы оцениваются более чем в 800 млрд. кубометров. Проблема в том, что для его разработки необходимы технологии, которые на данным момент в мире имеют лишь четыре компании: американские FMC Technologies, Cameron, GE Subsea и норвежская Aker. Однако с 2015 года поставки этих технологий в России запрещены санкциями США.

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Сейчас существуют планы по замене импортного оборудования отечественным. Разработка поручена оборонную концерну «Алмаз-Антей», который выпускает зенитно-ракетные комплексы С-400. К работам также подключили конструкторское бюро «Малахит» из Санкт-Петербурга (структура государственной Объединенной судостроительной корпорации). Но пока что работа продвигается медленно. Если изначально запуск месторождения был запланирован на конец десятых годов, сейчас дата сдвинута на 2023-2024 годы.

Удалось ли «Газпрому» решить проблему с оборудованием, остаётся неясным. Тем не менее, Южно-Киринское «без сомнения» станет источником газа для нового контракта с Китаем, пишет Reuters.

В рамках контракта общий объём поставок газа в Китай увеличится до 48 млрд кубометров в год. Основной объём - 38 млрд кубов ежегодно - «Газпром» будет поставлять по «Силе Сибири». Отдельный вопрос – цена газа для Китая. Публично она не раскрывается, но СМИ сообщают, что в третьем квартале, когда спотовые котировки в Европе взлетели выше 1000 долларов за тысячу кубометров, CNPC покупала газ «Газпрома» по 140 долларов - в 4,2 раза дешевле, чем стоил СПГ, и на 30% ниже, чем сырьё других трубопроводных поставщиков.

Как рассказал «СП» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, у «Газпрома» действительно есть проблемы с разработкой и запуском сахалинского месторождения и, возможно, решать их придётся с помощью того же Китая. Тем не менее, эксперт не сомневается в том, что новый контракт будет выполнен, а вот насколько это выгодно – другой вопрос.

- Reuters выдаёт за откровение вещи, которые все давно знают. Скорее всего, ресурсной базой для поставок в Китай действительно будет проект «Сахалин-3», а если точнее – Южно-Киринское месторождение Киринского блока. Это месторождение нуждается в подводных добычных комплексах (ПДК). Это роботизированные подводные комплексы, которых у России пока нет.

На момент введения санкций такие комплексы были только у американцев и норвежцев. Хотя Норвегия не входит в Евросоюз, она присоединилась к санкциям ЕС, которые поставили технику для работы на российском шельфе в стоп-лист.

После этого Россия начала импортозамещение по этому направлению. Делать это было поручено «Алмаз-Антею», это военная компания, которая производит зенитно-ракетные комплексы и другие вооружения. В принципе, это тоже относится к роботизированному управлению и сложной электронике, но всё-таки это совсем другой сегмент бизнеса, и так просто наладить производство ПДК не получается.

Они занимаются этим несколько лет, не так давно «Газпром» заявил, что сроки запуска Южно-Киринского месторождения переносятся на 2024 год. Ещё недавно планировалось сделать это в 2023, и я бы не исключал очередной коррекции в ту или другую сторону. Потребовалось несколько лет, чтобы импортозамещение сдвинулось с мёртвой точки, будем надеяться, что к 2024 году аналоги этих комплексов в России всё-таки появятся. Потому что в снижение степени конфронтации с Западом и возобновление поставок оборудования не верится.

«СП»: - Стоило ли вообще заключать этот контракт, если есть такие трудности с сырьём для его выполнения?

- Конечно, сроки запуска Южно-Киринского месторождения затянулись. Труба Сахалин-Хабаровск-Владивосток почти готова, до Китая осталось довести буквально несколько десятков километров, и это будет быстро сделано. Разве что, возможно, придётся немного дополнительно расширить её мощность.

Плюс нового контракта с Китаем в том, что эта труба будет загружена. Если её не использовать для поставок газа в КНР, непонятно, зачем она вообще нужна и зачем её строили. Внутрироссийских потребителей таких больших объёмов газа в этом регионе просто нет. Из крупных потребителей там есть Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», но он запитан от «Силы Сибири», а это совсем другой проект.

С другой стороны, если бы мы сахалинский газ направили на проекты по сжижению газа, а такие проекты есть у «Роснефти», да и у «Газпрома», мы, возможно, получили бы большую гибкость. Когда у вас есть СПГ, вы можете поставлять его разным клиентам и тем самым избегаете эффекта монопсонии, то есть ситуации, когда у вас всего один покупатель. Труба как раз ведет к монопсонии. Поэтому у контракта с Китаем есть как плюсы, так и минусы.

Что касается Южно-Киринского месторождения, возможно, пока оно не готово, первые поставки по этому контракту пойдут с других частей Киринского блока «Сахалина-3».

«СП»: - И всё-таки, реально ли создать собственные аналоги необходимого оборудования, или придётся как-то по-другому решать эту проблему?

- Реально, но это требует времени. Мы же не можем просто взять и начать делать в России компьютеры или смартфоны мирового уровня. Есть вещи, на которых одни страны специализируются, а другие – нет, и как бы мы ни хотели, быстро догнать конкурентов у нас не получится. Долгое время у нас не было гражданского судостроения, и только СПГ-проекты, которые «Новатэк» реализовал с государственной помощью в Арктике, привели к её возрождению. До этого у нас 20 лет почти не строились гражданские суда. Теперь же мы начали делать танкеры и ледоколы. Так что будем надеяться, что и задача по производству ПДК будет выполнена.

Но задача это не простая. Не случайно и в мире можно по пальцам пересчитать компании, которые этим занимаются. Только американцы и норвежцы делают такие комплексы. Норвежцы – потому что сами много занимаются шельфовой добычей, и им это было нужно.

Есть версия, что в этом вопросе можно будет опираться на кооперацию с Китаем. Ходят слухи, что китайцы уже занимаются такими проектами, хотя публично это особо не раскрываются. Если у «Алмаз-Антея», Ростеха и Объединенной судостроительной корпорации совместными усилиями не получится ничего сделать, возможно, появится кооперация с Китаем. В конечном счёте, в работу это месторождение всё равно запустят.

Дальше уже возникнет вопрос, что, может быть, лучше было бы отправить это газ на третью линию «Сахалина-2». Это проект по производству сжиженного газа, где присутствует «Газпром», Shell и японцы из Mitsubishi и Mitsui. Проект дальневосточного СПГ есть и у «Роснефти», он несколько раз менял свои точки, теоретически, можно было бы туда направить этот газ, а потом продавать его хоть японцам, хоть корейцам.