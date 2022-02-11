WebMoney остановила операции по российским кошелькам

Международная система денежных переводов WebMoney объявила, что все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля. Это произошло из-за отзыва лицензии у расчетного банка.
«Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», – говорится в сообщении платежной системы.
Напомним, 11 февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), являющегося расчетным банком системы переводов WebMoney.
«Причина, по которым отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка», – говорится в сообщении WebMoney.
В сообщении ЦБ отмечалось, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Кроме того, банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
Ранее сообщалось, что система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Компания объяснила свое решение низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.