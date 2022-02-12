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15 минут назад

Нидерландская авиакомпания приостановила полеты на Украину

Илья Родин

Нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS сообщила, что авиакомпания KLM приняла решение с субботы, 12 февраля приостановить полеты на Украину. В частности, отменен запланированный на вечер рейс компании.

Нидерландская авиакомпания приостановила полеты на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что авиаперевозчик прекращает все полеты над воздушным пространством этой страны. Дата возобновления полетов пока не сообщается.

Представитель KLM заявил, что решение об остановке полетов было принято после того, как 12 февраля министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Ранее многие крупные иностранные авиакомпании отказались от ночных стоянок своих самолетов в столице Украины. Среди них - австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss и немецкая Lufthansa.

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