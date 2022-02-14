Бизнесмены из списка Forbes начали покидать Украину

Украинские бизнесмены покидают страну чартерными рейсами. 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание «Украинская правда».

В этот день страну покинули бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место). Днем ранее из страны улетели Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).

В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен находится в командировке и должен вернуться назад через несколько дней. Хмельницкий, как пояснили в его пресс-службе, улетел с командой на обучение. Ожидается, что он вернется 20 февраля. Эта поездка является запланированной, его дети находятся на Украине, сообщили в пресс-службе.

Ринат Ахметов (первое место в списке Forbes) еще 30 января вылетел в Цюрих. 13 февраля с Украины вылетел еще один его самолет. Также в конце января улетел из страны бизнесмен Виктор Пинчук (второе место в списке Forbes). «Украинская правда» также сообщила об отъезде Бориса Колесникова (55-е место), однако сам он позже опроверг эту информацию. По его словам, он находится в Киеве и не планирует куда-либо выезжать. Он пояснил, что его самолет улетел в Прагу на техническое обслуживание.

Кроме того, издание сообщает, что частный самолет на 50 человек заказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович. По словам собеседников издания, Киев должны покинуть родственники однопартийцев и бизнес-партнеры Абрамовича. Самолет направится в Вену.

10 февраля бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место) покинул страну и отправился в Мюнхен. В этот же день улетел Александр Ярославский (девятое место).

13 февраля внефракционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что парламентарии от фракции «Слуга Народа» не могут уезжать с Украины с этого числа.

11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады. Салливан обратился к американцам с призывом немедленно покинуть Украину. Он подчеркнул, что военные США в Европе не станут воевать с Россией на Украине.