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1 час назад

Wildberries запустил продажи в Узбекистане

ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries заявил о выходе на рынок Узбекистана и о запуске продаж в этой стране, говорится в сообщении компании.

«Вайлдберриз» запустил продажи в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этапе покупателям из Узбекистана будет доступно около 20 млн наименований товаров, в дальнейшем ассортимент будет расширяться.

Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ретейлера уже заработала в Ташкенте, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день Wildberries работает уже в 20 странах мира, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Германии, Франции, Великобритании, странах Балтии, США и других.

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