«Вайлдберриз» запустил продажи в Узбекистане

Онлайн-ретейлер Wildberries заявил о выходе на рынок Узбекистана и о запуске продаж в этой стране, говорится в сообщении компании.

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На первом этапе покупателям из Узбекистана будет доступно около 20 млн наименований товаров, в дальнейшем ассортимент будет расширяться.

Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ретейлера уже заработала в Ташкенте, отмечается в сообщении.