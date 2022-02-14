Усилия ретейлеров по сдерживанию цен сочли недостаточными

Минсельхоз предложил ретейлерам добровольно ограничить наценку на продукты питания под брендами, на которые приходится совокупно более 70% продаж розничных сетей. Об этом пишет «Коммерсант».

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Речь идет о таких продуктах, как молоко, кефир, сливочное масло, творог и хлеб недлительного срока хранения. Соответствующее предложение 10 февраля в ходе совещания внесла заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут.

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В начале 2022 года торговые сети начали уведомлять регуляторов, что добровольно ограничат наценку до 5% на некоторые сорта хлеба, молочную продукцию, сахар, лук, свеклу, морковь, картофель. Это произошло после заявления Минсельхоза о риске роста цен на 10% на базовые продукты питания. 10 февраля Оксана Лут заявила, что крупные сети, включая X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Ленту» и Auchan, готовы ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под собственными торговыми марками (СТМ). В Минсельхозе считают, что у ретейлеров наценка на СТМ и так является минимальной. По словам Лут, сокращение наценки на молочную продукцию и хлеб только собственных марок не повлечет за собой реальное снижение цен. Теперь предлагается ограничить наценку на ряд базовых продуктов под популярными брендами сторонних производителей, включая Danone, PepsiCo, Fazer.

По словам источника издания из числа крупных ретейлеров, за регулированием цен на продукты под брендами, занимающими более 70% в продажах, последуют значительные убытки и риск дефицита. Источник издания в одной из пищевых компаний отмечает, что регулирование наценки по факту на целую категорию уменьшит внимание к ней ретейлеров, которые не будут заинтересованы расширять ассортимент.

По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, стоимость молочной продукции растет в опте и в рознице в связи с увеличением себестоимости. Он считает, что инициатива Минсельхоза повлечет за собой дисбаланс на рынке.

«Ретейлеры попытаются переложить свои издержки на производителей», – предупредил Груздев.

Такого же мнения придерживается глава Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, хлебопеки не могут не повышать цены в связи с ростом себестоимости производства. Исполнительный директор «Русбренда» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble) Алексей Поповичев считает, что в настоящее время целесообразно адресно поддерживать граждан с низкими доходами, а не распространять эту практику на всех покупателей.