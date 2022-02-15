России не дали построить АЭС в Болгарии

Болгария отказалась достраивать АЭС «Белене», но задумалась о строительстве нового реактора на АЭС «Козлодуй». Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков. «Росатом» ранее должен был возводить атомную станцию «Белене», а затем участвовал в конкурсе в составе консорциума из нескольких компаний.

Нет «Белене»

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«Нет (продолжать строительство «Белене» мы не будем – «Газета.Ru»). Но будем рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС «Козлодуй». Вступим в контакт с соседними странами как потенциальными покупателями энергии», — сказал в интервью телеканалу bTV премьер-министр Болгарии Кирил Петков, отвечая на вопрос о перспективах строительства.

Еще в 2006 году Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (NEC) и «Росатом» подписали соглашение о строительстве АЭС «Белене», но генеральный контракт на строительство так и не был заключен и возведение станции не начиналось. Проект атомной электростанции предполагал сооружение «Белене» с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тысяч МВт.

Болгарское правительство вложило в проект около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). Но в 2009 году процесс возведения «Белене» был остановлен.

В марте 2012 года Болгария приняла решение отказаться от строительства атомной электростанции. Но на момент отказа компания «Атомстройэкспорт» «Росатома» уже изготовила первый комплект оборудования для АЭС. Из-за отказа российская компания предъявила Болгарии иск на сумму €1 млрд в Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве. Он встал на сторону российской стороны и постановил, что Болгария должна компенсировать «Атомстройэкспорту» ущерб в размере €620 млн, сообщает РБК. В эту сумму вошел сам долг в размере €601 млн, а остальные €20,9 млн — это начисленные на сумму долга проценты.

26 октября 2016 года Россия и Болгария договорились провести полную выплату долга до середины декабря того же года. Российская сторона пообещала, что если NEC выплатит «Атомстройэкспорту» сумму долга вовремя, то РФ откажется от претензий по процентам. Как сообщало болгарское Минэнерго, оплата должна была произведена с 16 по 25 декабря.

В конце декабря «Росатом» сообщил, что NEC полностью погасила задолженность в размере €601,6 млн.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в мае 2018 года заявил, что страна намерена возобновить проект строительства «Белене». Болгарская сторона подчеркнула, что в случае принятия решения о реализации проекта выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру.

При этом представители «Росатома» говорили, что корпорация готова участвовать в проекте строительства «Белене» в рамках международной кооперации. В июне 2020 года «Росатом», Framatome SAS и GE Steam Power подписали меморандумы о взаимопонимании по проекту строительства АЭС «Белене», которые предполагают объединение усилий для участия в процедуре выбора стратегического инвестора на строительство станции. Однако из-за пандемии коронавируса проведение конкурсной процедуры по выбору инвестора было приостановлено.

От «Белене» к «Козлодую»

В январе 2021 года стало известно, что в Болгарии построят «гибридный» атомный реактор. София в очередной раз решила отказаться от строительства АЭС «Белене» и использовать поставленное «Росатомом» оборудование для возведения нового реактора на действующей атомной электростанции «Козлодуй».

Как сообщило агентство Eurasia Daily, с таким предложением выступила американская компания Westinghouse, которая захотела продать Болгарии технологии для энергоблока, а затем сопровождать строительство.

«Максимум через 10 лет Болгария может получить новый атомный реактор. Сегодня на заседании правительства мы одобрили доклад министра энергетики о возможности строительства атомного энергоблока на АЭС «Козлодуй», — сообщила тогда на своей странице в Facebook тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По его словам, в 2020 году была создана рабочая группа экспертов. В своем докладе они поддержали строительство энергоблока на «Козлодуе» с использованием оборудования, которое «Росатом» уже поставил для АЭС «Белене». Его стоимость оценивалась в $ 800 млн.

«Во время переговоров они (представители американской компании Westinghouse – «Газета.Ru») сказали, что не планируют предлагать свой реактор AP-1000 Болгарии. А поддержат идею использования оборудования, которое поставили в рамках проекта «Белене», — сказала глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова на заседании правительства.

Она добавила, что Westinghouse будет осуществлять проект с имеющимся оборудованием и, например, предоставит системы безопасности.