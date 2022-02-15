Сбер сообщил об изменении организационной структуры

«Сбер проходит успешную трансформацию бизнес-модели от банка к диверсифицированной экосистеме, предоставляющей сотни полезных повседневных сервисов в различных сферах для более чем 105 млн клиентов в B2C- и B2B-сегментах. Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов.



Уверен, что в рамках нашей новой организационной структуры мы сможем принести еще больше пользы обществу и выстроить эффективный процесс создания и постоянного развития комплексного выгодного предложения для клиентов Сбера», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.