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59 минут назад

Банк из дела Калви прекратил работу в России

Лера Букина

Банк «Восточный» сдал лицензию и перестал работать в России. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который полностью присоединил кредитную организацию.

Банк из дела Калви прекратил работу в России
Фото: ТАССТАСС

14 февраля юрлицо исключили из ЕГРЮЛ. Активы и обязательства кредитной организации в результате присоединения получил Совкомбанк, заключивший сделку с основными акционерами «Восточного» весной 2021 года. На баланс Совкомбанка перенесено 1 млн кредитов на 76 млрд рублей, а также депозиты и счета на 116 млрд рублей.

«В Совкомбанк перешло 55% сотрудников банка Восточный, 5 тыс. человек, от сотрудников отделений до руководящего состава», – говорится в сообщении Совкомбанка.

«Восточный» был одним из опорных банков на Дальнем Востоке с 8 филиалами и 539 офисами.

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Напомним, основным фигурантом уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей стал основатель инвестфонда Baring Vostok, американский инвестор Майкл Калви. Против него было возбуждено уголовное дело на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. В августе 2021 года Калви получил пять лет и шесть месяцев условно.

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