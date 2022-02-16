Банк из дела Калви прекратил работу в России

Банк «Восточный» сдал лицензию и перестал работать в России. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который полностью присоединил кредитную организацию.

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14 февраля юрлицо исключили из ЕГРЮЛ. Активы и обязательства кредитной организации в результате присоединения получил Совкомбанк, заключивший сделку с основными акционерами «Восточного» весной 2021 года. На баланс Совкомбанка перенесено 1 млн кредитов на 76 млрд рублей, а также депозиты и счета на 116 млрд рублей.

«В Совкомбанк перешло 55% сотрудников банка Восточный, 5 тыс. человек, от сотрудников отделений до руководящего состава», – говорится в сообщении Совкомбанка.

«Восточный» был одним из опорных банков на Дальнем Востоке с 8 филиалами и 539 офисами.