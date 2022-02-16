Минцифры прокомментировало информацию о «налоге на Steam»

В России не планируют вводить налог или сбор с международных игровых платформ. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Минцифры и кабмине, сообщила о планах властей ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», – подчеркнул замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

В ведомстве отмечают, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли предполагает подготовку предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующих русскую культуру и историю. Эти меры призваны повысить привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и развить сегмент разработки видеоигр.

«Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр», – подчеркивается в сообщении.