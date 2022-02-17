Сбер признали лучшим работодателем России

Сбер стал лучшим работодателем России по версии рейтинга HeadHunter – крупнейшей рекрутинговой компании страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Сбер занял первую строчку рейтинга с максимальным совокупным баллом – 126,4. Всего в рейтинг 2021 года заявилось 1,9 тысячи компаний, 783 из них стали финалистами.

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В новом рейтинге Сбер продемонстрировал рост и наивысшие показатели по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS (лояльность сотрудников к организации). Большинство сотрудников считают Сбор привлекательным местом работы и готовы рекомендовать его своим друзьям и знакомым.

Высокие результаты в рейтинге показали и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, а Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10.

«Сбер – это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать все, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации. 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников», – заявила руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

По итогам 2021 года Сбер стал одной из самых успешных российских компаний: годовая прибыль составила более 1,2 триллиона рублей, количество розничных клиентов сервисов Сбера достигло ста миллионов, корпоративных – трех миллионов. Выручка нефинансовых бизнесов Сбера за 2021 год увеличилась в три раза.

В Сбере работают почти 300 тысяч человек. Компания ранее запустила программу вознаграждения акциями ключевых руководителей, предложила сотрудникам снижение ипотечной ставки на четыре процентных пункта и предоставила каждому работнику доступ к бесплатной подписке СберПрайм+.

В 2021 году Сбер стал одним из лучших работодателей России по версии Forbes: компания получила наивысшую награду – «платину» – в рейтинге, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG