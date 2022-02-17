Rambler&Co вошел в топ-10 лучших работодателей России

HeadHunter поделился результатами рейтинга за 2021 год

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Rambler&Co занял 6 место в списке лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников). В прошлом году Rambler&Co (в составе группы компаний) занял 8 место. В 2021 году медиахолдинг также вошёл в топ-3 категории «Медиа», согласно отраслевому опросу соискателей. Эксперты рейтинга отмечают улучшение всех параметров, необходимых для комфортной рабочей среды.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 39,5 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, H2 2021). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий. С 2020 года медиахолдинг стал частью индустрии СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера.

В рейтинге HeadHunter 2021 года Сбер стал лучшим работодателем России, заняв первое место среди крупнейших компаний и набрав максимальный совокупный балл — 126,4. Сбер показал рост и наивысшие показатели по всем трём параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы.