Весенние коллекции одежды появятся в магазинах с опозданием

«Для нас это критично, поскольку покупатели обновляют весной гардероб новой коллекцией, то есть старт ее продаж — это высокий сезон с повышенным спросом. Сейчас, например, в костюмной группе мы не получили в поставке одновременно верх и низ — поступило что-то одно из этого. Пока что задержки по пошиву могут привести к потере 5% от годовой выручки, но если ситуация затянется, то компании могут потерять гораздо больше», — заявил владелец бренда I Am Studio Олег Воронин.