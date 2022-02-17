Весенние коллекции одежды появятся в магазинах с опозданием

Весенние коллекции одежды российских производителей придут в магазины с задержкой минимум в две недели, пишут «Известия».
В «Снежной королеве», I Am Studio, Ksenia Knyazeva и Naumi заявили, что проблема носит массовый характер. Отмечается, что пошив новой коллекции задерживают и отечественные, и международные производители. Из-за распространения омикрона некоторые цеха закрылись на карантин.
«Для нас это критично, поскольку покупатели обновляют весной гардероб новой коллекцией, то есть старт ее продаж — это высокий сезон с повышенным спросом. Сейчас, например, в костюмной группе мы не получили в поставке одновременно верх и низ — поступило что-то одно из этого. Пока что задержки по пошиву могут привести к потере 5% от годовой выручки, но если ситуация затянется, то компании могут потерять гораздо больше», — заявил владелец бренда I Am Studio Олег Воронин.
Представитель «Снежной королевы» заявил, что задержки и накладки на производстве наблюдаются, однако пока что компания держит ситуацию под контролем.
В настоящее время дефицит персонала оценивается в 10%, заявил председатель совета директоров текстильной группы компаний «Нордтекс» Юрий Яблоков. По его словам, не всем удалось выдержать последствия пандемии. Под наибольший удар попали маленькие цеха, которые были вынуждены закрыться.
«Если в прошлом году ключевыми проблемами для фешен-индустрии было повышение стоимости логистики и сырья, то в этом году — нестабильность в производстве», — заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Владелец бренда Naumi Светлана Наумова отметила, что стоимость логистики повышается по всем видам перевозки, при этом значительно растет и время доставки заказов.
Ранее в феврале генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс дала прогноз по росту цен на одежду и обувь в России в 2022 году. Она ожидает, что стоимость этой группы товаров повысится на 15-25%.