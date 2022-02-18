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1 час назад

Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева

Lenta.ru

Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества.Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — написал в социальной сети Володин.

По его словам, депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в случившемся занимают «страусиную позицию». Володин назвал такое поведение двойными стандартами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. По его словам, большинство россиян сочувствуют местным жителям, поддерживают их и надеются, что ситуация в регионе изменится.

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