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27 минут назад

Россиянам начали продавать «полегчавшую» еду

Лера Букина

Производители стали все чаще уменьшать размер упаковки продуктов, чтобы сохранить прежнюю стоимость. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Производители продуктов питания пошли на новую уловку из-за цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника издания, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г, хотя раньше он составлял 85 г, а объем растворимого кофе уменьшился с 95 г до 85 г. На сокращение объема товаров пошла и компания Danone: питьевые йогурты «Активиа» уменьшились до 260 г с прошлых 270 г. «Макфа» решила сократить объем упаковки макаронных изделий с 450 г до 400 г. У Heineken в ассортименте появилось пиво в банке объемом 0,43 л.

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Также отмечается, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г вместо прежних 85 г. Вес пачек печенья ряда брендов уменьшился с 126 г до 112 г, сливочного масла — с 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Согласно данным NielsenIQ, свыше 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке являются следствием снижения объемов.

В сети «Верный» подтвердили тот факт, что в январе Nestle решила уменьшить вес некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik на 10 г, до 90 г. О смене литража сообщали Danone и другие производители молочных продуктов. Конечная стоимость для покупателей при сокращении упаковки не меняется, отметили в сети. Таким образом производители сдерживают цены в условиях увеличения себестоимости. Danone ранее сообщила партнерам, что сухое обезжиренное молоко стало дороже на 35%, до 250 рублей за 1 кг, а в первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье повысятся еще на 17%.

В «Верном» утверждают, что падение спроса на фоне снижения объема упаковок не произошло. В «Ленте» сообщили об отсутствии случаев сокращения объема продуктов в последнее время.

Производители продуктов и напитков сокращают объемы не впервые. Например, вместо бутылок объемом 1 л чаще распространен формат 0,9 л, а вместо упаковки из десяти яиц можно встретить формат с девятью.

В Heineken назвали данную меру вынужденной. В компании пояснили, что это позволяет сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения. Ситуация усугубляется из-за сохраняющегося дефицита алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии, тогда как средняя стоимость 1 л пива выросла к прошлому году, указали в AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra, «Клинское»).

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и др.) на протяжении последних лет занимаются оптимизацией размера упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счет изменения конструкции, уменьшения толщины и т. д. При этом упаковочные материалы дорожают. Например, стоимость картона по итогам 2021 года выросла на 50–60%.

Даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах поможет оптимизировать издержки, отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, потребители могут даже не заметить этого процесса в сравнении с ростом розничных цен. Поповичев отметил, что у оптимизации объема есть свой предел, и не исключено, что производители будут сразу вводить больше разных форматов упаковок, чтобы сократить издержки.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту рекомендаций, подготовленному к парламентским слушаниям о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке, Госдуме предложили подготовить законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Кроме того, правительству и профильным ведомствам также поручено проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозпроизводителями на поставку овощей по фиксированной цене, а также разработать правила, по которым производители продуктов смогут указывать на упаковке отпускную цену.

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