Сыровар Сирота выплатит дочери Стерлигова миллионы после развода

Моя невеста в ЗАГСе не то что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какое там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу её руку. А её отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда, — вспоминал Олег.