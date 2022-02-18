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54 минуты назад

Названа сумма алиментов, которую получит дочь Стерлигова после развода

News.ru

Дочь предпринимателя и борца за православные ценности Германа Стерлигова Пелагея после развода с сыроваром Олегом Сиротой будет получать от него больше миллиона рублей в месяц, сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи. Всё хозяйство сыровара заложено, у него сотни миллионов рублей долгов по кредитам, сообщил собеседник.

Сыровар Сирота выплатит дочери Стерлигова миллионы после развода
Фото:  Илья Питалев/РИА Новости Илья Питалев/РИА Новости

Кредитов на сотни миллионов рублей. Как, впрочем, у большинства фермеров. По брачному контракту Пелагея не является поручителем по этим кредитам. По долгам фермерского хозяйства отвечает один Олег, без жены. В этом и смысл брачного контракта, он был заключён перед получением первого крупного кредита. <...> Пелагея и дети нуждаться не будут, там сумма алиментов сильно больше миллиона рублей в месяц, — сказал друг семьи.

Он добавил, что Сирота сначала боялся банкротства из-за таких выплат, но решил оставить как есть. Он в депрессии и «сидит на жёстких таблетках». У пары четверо детей, а поженились они после того, как мужчина «выкупил» девушку у её отца за жеребца.

Моя невеста в ЗАГСе не то что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какое там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу её руку. А её отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда, — вспоминал Олег.

Ранее Пелагея рассказала, что по брачному контракту после развода остаётся без собственности, та вся записана на мужа, хотя женщина работала в его бизнесе. Соответствующий контракт она подписала, когда была на реабилитации после родов четвёртого ребёнка.

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