“Газпром” под ударом: что готовят США против российской компании

Министр финансов США Джанет Йеллен сделала важное заявление, которое касается нашей страны. Она сообщила, что «в случае введения западными странами новых санкций против России "глобальные последствия" будут неизбежны». По её словам, США и ЕС вместе ломают голову над тем, как нивелировать скачок цен на энергоресурсы, который последует после «неблагоприятного воздействия» санкций.

Фото: ТАСС ТАСС

В Москве тоже пытаются понять, насколько далеко пойдёт Вашингтон и Брюссель в своей русофобской политике. Вице-премьер России Александр Новак в статье «Мировой энергетический кризис: кто виноват и что делать?», опубликованной в журнале «Энергетическая политика», с одной стороны, попытался объяснить, почему цены на газ взлетели в 10 и более раз, а с другой - пусть и косвенно - допустил, что Европа может отказаться от нашего голубого топлива.

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«Даже частичный отказ Европы от российского трубного газа в пользу СПГ способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», - особо подчеркнул Александр Валентинович.

Заметьте, не в ЕС, а именно на другом рынке. Но когда Брюссель по большому счёту волновали, скажем, проблемы Пекина.

О том, почему в ЕС скакнули цены на голубое топливо, писано-переписано, как у нас, так и у них - на Западе. Тем не менее, в Старом Свете доминирует другая точка зрения. Кого ночью в «германиях и англиях» не разбуди вопросом «Кто виноват?», в ответ услышишь – «русские». Типа, «Газпром» подставил европейцев по полной программе.

«Представьте себе, вы хозяин магазина, и у вас есть поставщик из захудалой деревни, - объясняет на пальцах некий британский блогер с ником John Smith. - Тридцать лет он по первому звонку привозил товар, причём в любом количестве. Надо много - привезёт много, не надо - посидит без денег. И вот у вас очередная запарка, но безропотный поставщик вдруг стал качать права, пусть даже справедливые. Он ссылается на бумагу с подписями, где указана минималка. Но бизнес - это не только контракты, но и история отношений».

Короче, суть многих претензий сводится к тому, что «Газпром» всегда оперативно реагировал на заявки и без проблем покрывал разрыв в потреблении. Наверное, так и было бы, если бы не автоматическая поддержка Киева со стороны Брюсселя. Безусловно, вмешались американцы, точнее геополитика.

В США много говорят о войне на два фронта - против КНР и России, и вполне возможно, что янки решили сначала разобраться с более слабым в экономическом плане противником. Во всяком случае, идущие из-за океана сигналы говорят о смене ориентиров. Теперь не «дракон», а «медведь» считается врагом №1. С учётом того, что США считают Россию «страной – бензоколонкой», то и душить нас будут углеводородными санкциями.

В своей статье Новак однозначно пытается объяснить россиянам, каков реальный расклад на энергетических рынках. Он пишет о том, что собственная добыча газа в ЕС упала с 94,6 млрд кубов в 2018 году до 55,2 млрд (по итогам 10 месяцев) в 2021 году. Причем, «продолжается политика по закрытию газовых месторождений».

Что касается альтернативной энергетики, то «в Северной Атлантике скорость ветра снижается уже 40 лет и, что самое главное, эта тенденция продолжится». Как результат, в 2021 году, например, в Дании ветрогенерация дала 75 % нормы, а в сентябре - около половины. В Старом Свете единственным островком энергетического благополучия является Франция, сделавшая в свое время ставку на АЭС.

Несмотря на это, Европа постепенно отказывается от длительных контрактов в пользу спотов. Понятное дело, пришло время «большого барыги», главного бенефициара либерального экономического порядка. Новак пишет: «Спекулятивный спрос на бирже значительно опередил предложение, обеспечивая дополнительный “перегрев” рынка».

Другая правда заключается в том, что импорт сжиженного газа из США и других стран в январе достиг рекордного уровня — около 400 млн куб. м в сутки, что в четыре раза больше, чем поставляет «Газпром» через Украину по контракту - 107 млн куб. м в сутки. Да, многие энергокомпании Старого Света по несколько раз поднимали тарифы на электричество и отопление, но тамошний потребитель не устроил «революцию». Не было и больших жертв от переохлаждения.

По идее, евробюрократия может отложить на время (до политической капитуляции России) полный отказ от «грязной» энергетики и даже частично реанимировать закрытые угольные электростанции. Да, возможно, будет ещё один ценовой шок, но утверждать, что Старый Свет вообще не может существовать, причем вполне комфортно, без русского газа в сегодняшних условиях, было бы преувеличением.

Проблема, однако, в том, что Азия останется без сжиженного газа. И здесь можно сослаться на Новака, который пишет и о энергетическом кризисе в Китае, который взял курс на декарбонизацию и частично заменил угольную генерацию газовой, в том числе за счёт американского СПГ.

Итак, для россиян вопрос заключается не в том, что будет с ЕС без русского газа, а в том, с какими трудностями столкнется Россия, если Брюссель закрутит вентиль «Газпрому». Монополист в 2021 году получил $55,5 млрд от экспорта газа, что почти в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правильнее было бы оперировать данными доковидного 2019 года, когда Россия продала голубого топлива на $30 млрд., что составило примерно 9% от суммарного экспорта - $330 млрд. При этом импорт не превысил $ 240 млрд., а вывоз капитала оценивался в размере $26,7 млрд. Эти цифры из года в год прыгают, но в любом случае при наведении элементарного порядка в финансах страна не окажется в более худшем положении, чем сейчас.

На первый взгляд, газ можно было бы переориентировать с европейского на азиатский рынок. Но, как резонно пишут забугорные аналитики, у русских «прямо сейчас» нет такой возможности. Дело в том, что с советских времен российские западные газопроводы, которые продают газ в Европу и поставляют его в регионы Центральной России, работают отдельно от восточных российских трубопроводов, которые продают газ в Китай и снабжают Сибирь и Дальний Восток.

«Из-за всей этой суеты с "Северным потоком-2" многие в ЕС и США не видят огромного слона в маленькой комнате под названием “Сила Сибири-2”, который позволит Москве поставлять голубое топливо из западной российской сети на китайское направление», - отмечает John Smith.

С другой стороны, этот проект трубопровода длиной 6700 км, из которых 2700 км должны пройти по территории России, уже столкнулся с рядом критики, в том числе и потому, что к нему обратились слишком поздно. Пройдут многие годы, прежде чем голубое топливо потечёт в Поднебесную.