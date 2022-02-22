Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
2 часа назад

«Макдоналдс» призвали отказаться от «позорного» обращения со свиньями

Lenta.ruиещё 1

Инвестор-миллиардер Карл Айкан, держатель 200 акций «Макдоналдса», раскритиковал отношение сети к свиньям. Он призвал поставщиков свинины для ресторанов отказаться от технологии выращивания животных в гнездовых клетках, пишет «Би-би-си».

«Макдоналдс» призвали отказаться от «позорного» обращения с животными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это небольшие клетки, в которых свиноматок держат во время беременности. Айкан считает это жестоким обращением с животными, называя практику «позорной». «Макдоналдс» еще в 2012 году пообещал в течение десяти лет отказаться от сотрудничества со свиноводами, которые используют подобные клетки. Миллиардер утверждает, что компания не выполнила обещание.

В «Макдоналдсе» заявили, что закупают около одного процента производимой в США свинины, сама компания мясо не производит, не перерабатывает и не содержит свиней. Выполнить обещание в срок компания не смогла в том числе из-за пандемии коронавируса и эпидемий у свиней. К концу 2022 года «Макдоналдс» планирует получать уже до 85-90 процентов от свиноводов, которые придерживаются гуманного отношения к свиньям. К 2024 году показатель должен вырасти до 100 процентов.

В «Макдоналдсе» также указали, что Айкан является акционером компании Viskase, которая производит упаковку для свинины и мяса птицы. Однако публично он не призывал Viskase прекратить сотрудничать со свиноводами, применяющими гнездовые клетки, отметили в сети. Состояние Айкана оценивается в 16,8 миллиарда долларов.

Между тем «Макдоналдс» начал меняться ради борьбы с климатическим кризисом. Корпорация открыла не загрязняющее планету заведение в Великобритании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители