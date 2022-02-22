«Макдоналдс» призвали отказаться от «позорного» обращения с животными

Инвестор-миллиардер Карл Айкан, держатель 200 акций «Макдоналдса», раскритиковал отношение сети к свиньям. Он призвал поставщиков свинины для ресторанов отказаться от технологии выращивания животных в гнездовых клетках, пишет «Би-би-си».

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Это небольшие клетки, в которых свиноматок держат во время беременности. Айкан считает это жестоким обращением с животными, называя практику «позорной». «Макдоналдс» еще в 2012 году пообещал в течение десяти лет отказаться от сотрудничества со свиноводами, которые используют подобные клетки. Миллиардер утверждает, что компания не выполнила обещание.

В «Макдоналдсе» заявили, что закупают около одного процента производимой в США свинины, сама компания мясо не производит, не перерабатывает и не содержит свиней. Выполнить обещание в срок компания не смогла в том числе из-за пандемии коронавируса и эпидемий у свиней. К концу 2022 года «Макдоналдс» планирует получать уже до 85-90 процентов от свиноводов, которые придерживаются гуманного отношения к свиньям. К 2024 году показатель должен вырасти до 100 процентов.

В «Макдоналдсе» также указали, что Айкан является акционером компании Viskase, которая производит упаковку для свинины и мяса птицы. Однако публично он не призывал Viskase прекратить сотрудничать со свиноводами, применяющими гнездовые клетки, отметили в сети. Состояние Айкана оценивается в 16,8 миллиарда долларов.