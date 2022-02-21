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2 часа назад

Крупнейший частный банк России отказался от покупки американского

Lenta.ru

Крупнейшая частная кредитная организация России, Альфа-банк, отказалась от покупки розничного бизнеса Ситибанка — российского подразделения американской Citigroup, заявил замглавы Альфа-банка Алексей Чухлов, слова которого приводит РБК.

Крупнейший частный банк России отказался от покупки американского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент у нас нет никакого интереса к покупке портфеля Ситибанка, мы не в этой гонке», — отметил Чухлов. Ранее о возможности сделки говорили руководители Альфа-банка, в частности, главный управляющий директор Владимир Верхошинский.

О продаже розничного бизнеса (кредитного и депозитного портфелей вместе с клиентами) в России Ситибанк заявил в апреле прошлого года. Так же кредитная организация планирует поступить в 13 странах своего присутствия. После этого в числе возможных покупателей назывались сразу несколько крупных российских игроков, среди которых ВТБ, Райффайзенбанк и Тинькофф банк.

По состоянию на 1 января Ситибанк занимал 20 место в России по объему активов (707 миллиардов рублей) и 25-е по размеру капитала (64,4 миллиарда). При этом обязательства банка перед физлицами намного превышают объем выданных им кредитов: 160 миллиардов рублей против 40 миллиардов.

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