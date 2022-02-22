Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока — 2»

Новые антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны предполагать полную остановку «Северного потока —2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает «Прайм».

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«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока — 2», — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, действия Москвы являются «юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».