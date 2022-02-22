Сертификация российского газопровода «Северного потока — 2» будет приостановлена, соответствующие указания дало министерство экономики Германии. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Канцлер добавил, что уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.