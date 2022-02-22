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1 час назад

Шольц: Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена

Вечерняя Москва

Сертификация российского газопровода «Северного потока — 2» будет приостановлена, соответствующие указания дало министерство экономики Германии. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Канцлер добавил, что уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока — 2»

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

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