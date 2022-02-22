В британском санкционном списке был неправильно указан адрес банка "Россия". В документе в качестве местоположения головного офиса значится "Москва, улица Неглинная 12". Однако по этому адресу находится Банк России или ЦБ РФ.
Акционерное общество «Акционерный банк «Россия» расположен в Санкт-Петербурге по адресу: пл. Растрелли, д.2, лит. А.
Как сообщалось ранее, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, пишет РБК.
В список вошли Промсвязьбанк, банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк. Их активы будут заморожены.