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29 минут назад

Медведев пригласил европейцев «в новый мир» в ответ на остановку «Северного потока-2»

Вероника Полынина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Медведев поприветствовал Европу в «новом мире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в твиттере.

Ранее во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поручил остановить сертификацию «Северного потока – 2» в ответ на признание Россией Донецкой и Луганских народных республик. Он отметил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ.

Шольц решил остановить сертификацию «Севпотока-2»

Исторический рекорд стоимости фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне был установлен 21 декабря 2021 года, когда она превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров, затем цены стабилизировались. 22 февраля в ходе торгов в Европе стоимость газа повысилась более чем на 10%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 935 долларов за тысячу кубометров.

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