Медведев поприветствовал Европу в «новом мире»

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в твиттере.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022

Ранее во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поручил остановить сертификацию «Северного потока – 2» в ответ на признание Россией Донецкой и Луганских народных республик. Он отметил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ.

Исторический рекорд стоимости фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне был установлен 21 декабря 2021 года, когда она превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров, затем цены стабилизировались. 22 февраля в ходе торгов в Европе стоимость газа повысилась более чем на 10%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 935 долларов за тысячу кубометров.