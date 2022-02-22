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1 час назад

Forbes: российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

Газета.Ru

На фоне эскалации ситуации в Донбассе и связанного с этим снижения стоимости акций компаний из РФ, крупные российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов, пишет Forbes.

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным издания, самой значительной суммы лишился крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. К настоящему времени они теряют по $2 млрд. Далее в списке идет совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко, который потерял $1,9 млрд. Финансовые потери коснулись генерального директора ПАО "Северсталь" - минус $1,1 млрд, а также владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - $1,1 млрд.

Утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб., американская валюта подорожала на 0,25 руб., до 77,55 руб. Впоследствии курс евро превысил отметку в 89 руб.

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