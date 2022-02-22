Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

На фоне эскалации ситуации в Донбассе и связанного с этим снижения стоимости акций компаний из РФ, крупные российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов, пишет Forbes .

Утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб., американская валюта подорожала на 0,25 руб., до 77,55 руб. Впоследствии курс евро превысил отметку в 89 руб.