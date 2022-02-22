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51 минуту назад

В Германии объявили о заморозке «Северного потока — 2»

Вечерняя Москва

Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» заморожен. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 22 февраля.

В Германии объявили о заморозке «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor KuznetsovNord Stream 2 / Igor Kuznetsov

— Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас — это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток — 2», — сказала министр.

Минэкономики отозвало заключение в рамках процесса сертификации проекта, уточнили в немецком Федеральном сетевом агентстве. Эксплуатация трубопровода без сертификации, как уточняется, была бы правонарушением, отмечает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали бизнесмены Геннадий Тимченко, а также Игорь и Борис Ротенберги.

Их возможные активы заморозят, а также будет введен запрет на бизнес с ними. Среди банков Джонсон, в частности, назвал «Промсвязьбанк», «Россию», Индустриальный сберегательный банк и Black Sea Bank.

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