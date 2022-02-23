Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Союзник «Газпрома» в Германии отказался от поддержки «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 2

Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в земле Мекленбург — Передняя Померания при участии оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, отказывается от поддержки проекта. Об этом заявил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг, передает ТАСС.

Союзник «Газпрома» в Германии отказался от поддержки «Северного потока-2»
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.comStefan Sauer / Globallookpress.com

Фонд был учрежден 19 января 2021 года, в момент, когда завершение строительства газопровода было под угрозой из-за санкций США. Ряд немецких политиков утверждали, что региональные власти действуют как союзник «Газпрома».

Медведев поприветствовал Европу в «новом мире»

По словам Зеллеринга, правление фонда было едино в намерении выступить против содействия в завершении реализации трубопровода. Несмотря на то что такая задача прямо прописана в уставе и поручена ландтагом (земельный парламент), необходимо учитывать последние события вокруг проекта, объяснил он.

Речь идет о приостановке сертификации «Северного потока-2», которая стала реакцией немецких властей на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее 23 февраля об отказе работать с «Северным потоком-2» объявила немецкая перестраховочная компания Munich Re, а министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если ситуация вокруг Украины ухудшится, «Северный поток-2» закроют окончательно.

83
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители