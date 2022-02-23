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1 час назад

Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 9

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

О том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, стало известно ранее. По информации телеканала CNN, речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

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