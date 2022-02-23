Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

О том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, стало известно ранее. По информации телеканала CNN, речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году.