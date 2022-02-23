Bild решил заместить рекламу «Газпрома» лозунгом про Украину

Популярный немецкий таблоид Bild принял решение скрывать на своем сайте и в печатной версии рекламу «Газпрома» на футболках немецкого футбольного клуба «Шальке» шильдиками «Свобода Украине». Журналисты издания крайне эмоционально сообщили о своем решении.

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«Когда [президент России Владимир] Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы пересекаются! [В том числе, между спортом и политикой] Футбол не может оставаться равнодушным, в то время как Путин воюет», - заявили в Bild.

По мнению сотрудников издания, «Газпром» - не просто нормальный рекламный партнер, а, прежде всего, «финансист российских властей. А, значит, и войны».

Поэтому, полагают в издании, реклама российской компании на футболках немецкого футбольного клуба категорически недопустима, и ее следует скрывать под шильдиками.

Газета напомнила, что «Газпром» является спонсором УЕФА с 2012 года. Естественно, что, как только обострилась ситуация на Украине, и «Шальке» и УЕФА попытались оправдаться и заявили, что им «нет дела до путинской политики».