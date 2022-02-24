У оператора проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – есть возможность потребовать компенсацию, если газопровод не запустят по политическим причинам. Об этом говорится в годовом отчете Wintershall Dea (один из финансовых инвесторов «Северного потока – 2»), передает ТАСС .

«Если ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" будет предотвращен из-за политического вмешательства, мы предполагаем, что проектная компания сможет предъявить требования о компенсации. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария, в котором политическое вмешательство возможно без выплаты компенсации», - подчеркивает компания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. Там заверили, что мирному населению ничего не несет угрозы.