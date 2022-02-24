Немецкие бизнесмены обратились к Кремлю

Немецкий бизнес обратился к Кремлю с просьбой остановить операцию на Украине, которую проводит Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Восточного комитета экономики Германии Оливера Хермеса.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена предложить на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против российской стороны. Она указала, что ограничения затронут стратегические сектора российской экономики. Так, их доступ к технологиям и рынкам будет заблокирован. Также фон дер Ляйен указала, что в планах у ЕК – ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться. Кроме того, планируется заморозить российские активы в Евросоюзе и остановить доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.