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14 минут назад

Немецкие бизнесмены обратились к Кремлю

Лера Букина

Немецкий бизнес обратился к Кремлю с просьбой остановить операцию на Украине, которую проводит Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Восточного комитета экономики Германии Оливера Хермеса.

«Мы призываем президента [России Владимира] Путина немедленно вернуться за стол переговоров», — подчеркнул он.

Он отметил, что организация одобряет все решения и меры федерального правительства Германии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена предложить на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против российской стороны. Она указала, что ограничения затронут стратегические сектора российской экономики. Так, их доступ к технологиям и рынкам будет заблокирован. Также фон дер Ляйен указала, что в планах у ЕК – ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться. Кроме того, планируется заморозить российские активы в Евросоюзе и остановить доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

МИД прокомментировал разрыв отношений с Украиной

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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