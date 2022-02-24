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1 час назад

Сбербанк заявил о штатной работе своих отделений

Отделения и устройства самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк заявил о штатной работе своих отделений
Фото:  Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

Там уточнили, что вся работа проходит в штатном режиме, даже несмотря увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. В Сбербанке отметили, что средства доступны клиентам в полном объеме.

Ранее Сбербанк опроверг попадание в санкционный список США на фоне спецоперации в Донбассе.

«Это сбой сайта, информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.

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