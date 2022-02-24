Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Британия ввела санкции против российских компаний

Елена Прошина

Великобритания вместе с США объявила о введении санкций против ВТБ из-за российской военной спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

Британия ввела санкции против российских компаний
Фото: ReutersReuters

Джонсон отметил, что Лондон вместе с Вашингтоном замораживает все активы банка и вводит ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на британских счетах. Кроме того, по его словам, в Великобритании планируют ограничить доступ банков РФ к финансовой системе страны и запретить российским компаниям зарабатывать на британском рынке и переводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Также Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», «Уралвагонзавод» и Объединенной судостроительной корпорации. Помимо этого пакет ограничений предусматривает отзыв экспортных лицензий на поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров и средств двойного назначения. В частности, речь идет об электронных компонентах, которые используются для производства военных грузовиков. Всего новые санкции вводятся против 100 российских лиц и компаний, подчеркнул Джонсон.

Он также пообещал представить законопроект о запрете поставок в РФ высокотехнологичных товаров в ближайшие дни и продолжить обсуждение с коллегами из НАТО и G7 возможность отключения России от системы финансовых платежей SWIFT.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители