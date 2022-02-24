Британия ввела санкции против российских компаний

Великобритания вместе с США объявила о введении санкций против ВТБ из-за российской военной спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

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Джонсон отметил, что Лондон вместе с Вашингтоном замораживает все активы банка и вводит ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на британских счетах. Кроме того, по его словам, в Великобритании планируют ограничить доступ банков РФ к финансовой системе страны и запретить российским компаниям зарабатывать на британском рынке и переводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Также Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», «Уралвагонзавод» и Объединенной судостроительной корпорации. Помимо этого пакет ограничений предусматривает отзыв экспортных лицензий на поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров и средств двойного назначения. В частности, речь идет об электронных компонентах, которые используются для производства военных грузовиков. Всего новые санкции вводятся против 100 российских лиц и компаний, подчеркнул Джонсон.