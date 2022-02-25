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2 часа назад

DNS поднял цены на 30%

ТАССиещё 10

Российская сеть магазинов электроники DNS подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей. Об этом в пятницу сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.

Российский ретейлер поднял цены на 30%
Фото: ТАССТАСС

"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - объяснил предприниматель в своем Telegram-канале.

Директор DNS выразил озабоченность, что новые технологические санкции могут сказаться на проблемах с поставками большого перечня товаров. В условиях роста курса и новых санкций "ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил он.

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