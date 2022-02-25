В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв. Снятой очевидцами видеозаписью с места событий поделилось издание Mash.
По имеющимся данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже одного из домов в 5-ом проезде Подбельского. При этом выбило три окна, одно из них вместе с рамой. «Осколки по всему двору валяются. Сейчас люди уже не кричат. После взрыва сильно кричали», — отметила автор видео.
Дыма и пламени на месте случившегося нет, разрушены две межкомнатные двери. Предварительная причина — взрыв бытового газа.
Как уточняет Telegram-канал «112», жилец квартиры, предположительно, пытался покончить с собой. Пострадавший со множественными ожогами госпитализирован.
Ранее в частном доме в Москве произошел взрыв.