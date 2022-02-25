Европа выдвинула требования к «Газпрому»

Отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями резко увеличился на фоне роста цен в связи с санкционным и политическим давлением на проект «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс».
Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю возросла вдвое, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору. Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля - 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, следует из данных «Оператора газотранспортной системы Украины».
Из экспортных газопроводов преимущественно используется «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки), затем следует загрузка украинского газотранспортного направления (109 млн куб. м в сутки по долгосрочному бронированию). На 25 февраля «Газпром» не стал бронировать мощности «Ямал-Европы». Прямой поток по магистрали остановился 21 декабря 2021 года.
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 23 февраля (на утро четверга) снизился до 30,14%, что на 11,4 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. За 23 дня февраля расход газа из ПХГ в 1,5 раза превысил средний уровень за последние пять лет.
Стоимость газа с поставкой в пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, достигает $1426 за тысячу кубометров при цене $922 в среднем с начала февраля. Цена на газ стала повышаться после анонсированных санкций США в отношении «Северного потока 2» и решения Германии прервать сертификацию проекта.
Ранее телекомпания Yle сообщила, что Финляндия готовится к возможному прекращению поставок газа из России в случае введения дальнейших санкций ЕС и вероятных контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины. Накануне утром в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.