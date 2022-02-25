Европа выдвинула требования к «Газпрому»

Отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями резко увеличился на фоне роста цен в связи с санкционным и политическим давлением на проект «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю возросла вдвое, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору. Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля - 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, следует из данных «Оператора газотранспортной системы Украины».

Из экспортных газопроводов преимущественно используется «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки), затем следует загрузка украинского газотранспортного направления (109 млн куб. м в сутки по долгосрочному бронированию). На 25 февраля «Газпром» не стал бронировать мощности «Ямал-Европы». Прямой поток по магистрали остановился 21 декабря 2021 года.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 23 февраля (на утро четверга) снизился до 30,14%, что на 11,4 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. За 23 дня февраля расход газа из ПХГ в 1,5 раза превысил средний уровень за последние пять лет.

Стоимость газа с поставкой в пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, достигает $1426 за тысячу кубометров при цене $922 в среднем с начала февраля. Цена на газ стала повышаться после анонсированных санкций США в отношении «Северного потока 2» и решения Германии прервать сертификацию проекта.