Попавшие под санкции банки останутся без ApplePay и GooglePay

Российские банки, попавшие под западные санкции, останутся без ApplePay и GooglePay. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Центробанка.

В сообщении указано, что клиенты Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — указали в ЦБ.

Также регулятор добавил, что средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент.