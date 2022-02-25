S7 отменила рейсы в Европу

Авиакомпания S7 Airlines отменит все свои рейсы в Европу до середины марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: S7 Airlines S7 Airlines

"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что среди отмененных – рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

В компании также сообщили, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.

Пассажиры смогут вернуть деньги на сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines после получения СМС об отмене рейса.

Если билет был приобретен в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением нужно будет обратиться к агенту по месту покупки билета.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу на рейсы в Лондон. Накануне Управление гражданской авиации Великобритании ввело запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию, а 25 февраля в качестве ответа Россия закрыла небо для английских самолетов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.