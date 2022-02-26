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2 часа назад

Россия закрывает воздушное пространство для Румынии

ТАССиещё 21

Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, следует из сообщения Росавиации. Такой шаг авиавласти РФ предприняли в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.

Россия закрывает воздушное пространство для Румынии
Фото: ТАССТАСС

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении Росавиации.

Полеты из Румынии в Россию могут быть выполнены только по спецразрешению Росавиации или МИД РФ.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - говорится в сообщении.

На данный момент решение о закрытии своего воздушного пространства для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Латвия и Румыния. Также о такой возможности заявляли Литва и Эстония. Россия в качестве ответной меры также закрыла полеты для самолетов Великобритании, Чехии, Польши и Болгарии.

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