Mastercard исключит подсанкционные банки из системы

Международная платежная система Mastercard уведомила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в системе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

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Речь идет о банках ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их участие в системе приостановлено с 16:00-17:00 субботы, 26 февраля.

В уведомлении о приостановке участия в адрес одной из кредитных организаций говорится, что решение было принято из-за нарушений правил платежной системы, поскольку банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard).

По данным РБК, приостановка участия банков в платежной системе означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные этими банками и их «дочками», перестанут работать за рубежом и на иностранных интернет-магазинах. При этом в России они продолжат работу.