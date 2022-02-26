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3 часа назад

Mastercard исключит подсанкционные банки из системы

Lenta.ruиещё 1

Международная платежная система Mastercard уведомила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в системе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Mastercard исключит подсанкционные банки из системы
Фото: ReutersReuters

Речь идет о банках ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их участие в системе приостановлено с 16:00-17:00 субботы, 26 февраля.

В уведомлении о приостановке участия в адрес одной из кредитных организаций говорится, что решение было принято из-за нарушений правил платежной системы, поскольку банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard).

По данным РБК, приостановка участия банков в платежной системе означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные этими банками и их «дочками», перестанут работать за рубежом и на иностранных интернет-магазинах. При этом в России они продолжат работу.

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24 февраля Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских банков в связи со спецоперацией России в Донбассе. «Эти санкции еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар», — пояснили в ведомстве.

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