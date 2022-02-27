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2 часа назад

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России

ТАСС

Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

ЕС запретит все транзакции с ЦБ РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы также запретим транзакции с Центробанком России и заморозим все его активы <...>", - сообщила глава ЕК.

По ее словам, это делается для того, чтобы "предотвратить финансирование им" специальной военной операции РФ.

"Мы также примем меры в отношении активов российских олигархов", - отметила фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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