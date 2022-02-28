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10 часов назад

ЦБ запретил торговлю иностранных активов на рынке РФ

News.ruиещё 2

Центробанк предписал с 28 февраля остановить на российском рынке торговлю ценными бумагами, которые принадлежат иностранным лицам. Запрет будет действовать до особого распоряжения регулятора, сообщают «Известия».

ЦБ запретил торговлю иностранных активов на рынке РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

С 28.02.2022 с 7:00 и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, — цитирует издание распоряжение ЦБ.

Издание указывает, что требование регулятора не относится к сделкам, которые были заключены до времени, указанного в предписании. Такое решение ЦБ обсуждалось на встрече с брокерами 27 февраля, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военной спецоперации РФ на Украине. Она также объявила о том, что крупнейшие банки России будут исключены из SWIFT.

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