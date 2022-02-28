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2 часа назад

Российские компании обяжут продавать валюту

Lenta.ru

С 28 февраля российские компании-экспортеры будут обязаны продавать иностранную валюту в объеме большей части выручки, следует из сообщения Министерства финансов.

Решение будет принято 28 февраля, анонсируется в заявлении. Предложения подготовило само ведомство и Центробанк. Речь идет о 80 процентов выручки, которая полагается участникам внешнеэкономической деятельности «в рамках всех внешнеторговых договоров».

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На открытии торгов курс доллара достиг 90 рублей, курс евро — 101,9 рубля. На начало торгов были установлены границы ценового коридора по обеим валютам с верхним ограничением в 90 и 101,1925 рубля соответственно.

Центральный банк с 28 февраля поднял ключевую ставку до 20 процентов годовых, объяснив повышение «кардинальным изменением внешних условий».

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