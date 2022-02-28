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17 часов назад

Лондон собрался арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов

News.ru

Великобритания заморозила активы ВТБ, «Совкомбанка» и «Внешэкономбанка», собирается ввести санкции против Сбербанка, а также намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Лондон арестует недвижимость и яхты российских олигархов
Фото: flickr.comflickr.com

Великобритания ранее приняла ограничительные меры против нескольких россиян из-за спецоперации России на Украине, следует из санкционного списка, опубликованного правительством Соединённого Королевства. Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

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Санкции были введены в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ России Александра Бортникова), члена правления СИБУРа Кирилла Шамалова, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

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