Лондон арестует недвижимость и яхты российских олигархов

Великобритания заморозила активы ВТБ, «Совкомбанка» и «Внешэкономбанка», собирается ввести санкции против Сбербанка, а также намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

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Великобритания ранее приняла ограничительные меры против нескольких россиян из-за спецоперации России на Украине, следует из санкционного списка, опубликованного правительством Соединённого Королевства. Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.