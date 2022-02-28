Мордашов отреагировал на введенные против него санкции Евросоюза

Бизнесмен и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов отреагировал на внесение его в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что не понимает причин введения ограничений, поскольку далек от политики и всю жизнь занимался экономикой в России и за рубежом, передает РИА Новости.