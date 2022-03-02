В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Минтранс России и авиакомпании обсудили варианты сохранения самолетов Boeing и Airbus на фоне западных санкций, в том числе рассматривалась возможность их национализации. Об этом в среду, 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной лизинговой компании.

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По данным издания, замминистра транспорта Игорь Чалик провел с представителями отрасли совещание. Во время встречи предлагались способы оставить в России самолеты иностранного производства в условиях запрета Евросоюза на поставку новых лайнеров, а также аннулирования действующих лизинговых договоров до 28 марта 2022 года.

Как отметил собеседник, власти еще не приняли окончательного решения о том, что делать с самолетами Airbus и Boeing.