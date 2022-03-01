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17 часов назад

Оператор «Северного потока – 2» может объявить о банкротстве

Лера Букина

Оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – рассматривает вопрос банкротства в связи с введенными против него рестрикциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как уточняют источники, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что санкции со стороны США привели к увольнению более чем 140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG.

В прошлом году завершились работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был увеличить мощности для поставок российского газа в Германию.

В отношении зарегистрированной в Швейцарии организации ввели санкции США. Этому предшествовало решение России начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.

Компании,Видео,Экономика России,Ги Пармелен,
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