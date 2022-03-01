Raiffeisen Bank ответил на слухи об уходе из России

В Райффайзенбанке опровергли заявление агентства Reuters о том, что рассматривают уход из России. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе банка во вторник, 1 марта.

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«Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на россйиском рынке», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в этот же день агентство Reuters, ссылаясь на два источника, осведомленных по этому вопросу, сообщило о том, что Райфайзенбанк допускает уход из России. По словам одного из собеседников, кредитная организация может покинуть и украинскую территорию, если ее бизнесу в РФ и на Украине потребуются дополнительные средства.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. За этим последовала реакция со стороны западных стран. Они начали вводить санкции против различных секторов российской экономики. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также против членов российского Совбеза и депутатов Госдумы.