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16 часов назад

Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

Lenta.ru

Попавшие под западные санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.

Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Telegram-канале «Альфа-банка» подтверждается, что в совете директоров произойдут изменения. «В составе Совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуев», говорится в сообщении. Сейчас Сысуев занимает место первого заместителя председателя Совета директоров.

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