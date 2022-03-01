Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

Попавшие под западные санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.

В Telegram-канале «Альфа-банка» подтверждается, что в совете директоров произойдут изменения. «В составе Совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуев», говорится в сообщении. Сейчас Сысуев занимает место первого заместителя председателя Совета директоров.