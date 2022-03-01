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13 часов назад

USM прокомментировала санкции ЕС против Усманова

Lenta.ru

Компания USM, основателем которой является российский предприниматель Алишер Усманов, прокомментировала санкции, введенные против него Европейским союзом. Заявление холдинга имеется в распоряжении «Ленты.ру».

USM прокомментировала санкции ЕС против Усманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаем санкции против основателя "Холдинга ЮэСэМ" необоснованными и несправедливыми. Подчеркиваем, что речь идет о персональных санкциях, которые не оказывают влияния на предприятия группы "ЮэСэМ"», — подчеркнули в компании.

Там напомнили, что Усманов владеет менее чем 50 процентами уставного капитала головной компании «Холдинга ЮэСэМ» и не контролирует предприятия группы. Таким образом, подчеркивается в заявлении, тот факт, что сам бизнесмен оказался в санкционных списках, не означает, что соответствующие ограничения будут наложены и на весь холдинг.

28 февраля стало известно, что Евросоюз включил Усманова в санкционные списки. Кроме него, ограничения со стороны европейских властей были введены в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова. По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, подобная мера повлечет за собой серьезный экономический эффект.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. После этого ряд стран, в том числе США, Великобритания и государства ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и предпринимателей.

Компании,Владимир Зеленский,Петр Авен,Алишер Усманов,Алексей Мордашов,Михаил Фридман,Владимир Путин,ЕС,
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