USM прокомментировала санкции ЕС против Усманова

Компания USM, основателем которой является российский предприниматель Алишер Усманов, прокомментировала санкции, введенные против него Европейским союзом. Заявление холдинга имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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«Считаем санкции против основателя "Холдинга ЮэСэМ" необоснованными и несправедливыми. Подчеркиваем, что речь идет о персональных санкциях, которые не оказывают влияния на предприятия группы "ЮэСэМ"», — подчеркнули в компании.

Там напомнили, что Усманов владеет менее чем 50 процентами уставного капитала головной компании «Холдинга ЮэСэМ» и не контролирует предприятия группы. Таким образом, подчеркивается в заявлении, тот факт, что сам бизнесмен оказался в санкционных списках, не означает, что соответствующие ограничения будут наложены и на весь холдинг.

28 февраля стало известно, что Евросоюз включил Усманова в санкционные списки. Кроме него, ограничения со стороны европейских властей были введены в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова. По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, подобная мера повлечет за собой серьезный экономический эффект.