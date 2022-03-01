Оператор «Северного потока – 2» объявил о банкротстве

Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG из-за санкций США вынуждена объявить о банкротстве, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвию Талман-Гут.

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"Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план", - сообщила Талман-Гут в интервью швейцарской телекомпании SSR.

Она подчеркнула, что компания стала неплатежеспособной из-за санкций США.

Талман-Гут пояснила, что компания не может продолжать работу, она "должна была подать заявление о банкротстве", а ее сотрудники - 106 человек - уволены.

Ранее ТАСС со ссылкой на Reuters сообщал, что Nord Stream 2 AG может объявить о банкротстве и официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 февраля после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик заявил о приостановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год, строительство которого завершилось в сентябре 2021 года. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.